Названа причина введения Европой уголовной ответственности за обход санкций

ТАСС: ответственность за обход санкций в ЕС вводят для борьбы с обменом активами

Причиной введения в Европе уголовной ответственности за пособничество и обход санкций является намерение затруднить обмен замороженными иностранными активами на средства со счетов типа «С», сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

В то же время эксперты и участники рынка полагают, что такие сделки могут состояться при условии отсутствия владельцев активов в санкционных списках, а также в обход попавшей под ограничения инфраструктуры. Так, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что обмен заблокированными активами может происходить при помощи сторонних партнеров «из стран, не включившихся в санкционную войну».

Ранее в Евросоюзе утвердили предложение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений. Речь в том числе идет о ведении сделок с находящимися под рестрикциями государствами или организациями, а также предоставлении финуслуг или осуществление ограниченной или запрещенной финансовой деятельности.

Тем временем в российском Минфине ожидают возврата россиянам заблокированного, начиная с 2024 года. В ведомстве рассчитывают, что получить вложения обратно смогут около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона граждан.