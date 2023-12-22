Российский бизнес начал избавляться от оптимизма

«Ъ»: российский бизнес рассказал о нехватке ресурсов для развития и деградации

К концу года настроения российских предпринимателей ухудшились, они начали более трезво оценивать экономическую реальность. Об этом со ссылкой на исследование «Мониторинг состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, пишет «Коммерсантъ».

Почти 60 процентов участников опроса по-прежнему считают ситуацию в экономике как минимум удовлетворительной (о проблемах из-за санкций говорят 19 процентов), но о развитии говорят лишь 40 процентов. Почти половина (49 процентов) рассказывает, что для движения вперед им не хватает ресурсов, а 11 процентов замечают деградацию бизнеса.

Основными препятствиями на этом пути становятся дефицит кадров, на что пожаловались 45 процентов, неопределенность в экономической ситуации (33 процента) и государственной политики в экономике (20 процентов), дорогие кредиты (32 процента) и недостаточный внутренний спрос (28 процентов).

В промышленности, которая во многом работает в рамках гособоронзаказа, ситуация несколько лучше — там развитием занимаются 56 процентов предприятий. Вместе с тем представители этого сегмента активнее жалуются на проблемы с нем. Так, о дефиците кадров говорят 56 процентов, а о низкой доступности займов — 45 процентов.

Как отмечает издание, до этого об ухудшении настроений бизнеса также свидетельствовали индексы промышленного оптимизма и прогнозов промышленности Института Гайдара.

Одновременно замедление деловой активности демонстрирует сектор малого и среднего бизнеса (МСП). Вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов отмечает, что ужесточение денежно-кредитной политики поменяло условия и приоритеты деятельности.

На минимуме с апреля 2022 года находится кредитование, треть предпринимателей сообщают о снижении выручки, а ее роста ждут только 23 процента, что стало минимумом в 2023 году. Вложения в инвестиционные программы нарастили 19 процентов (минимум с февраля), сократили — 8 процентов (максимум за год).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российский бизнес к жесткой экономии, потому что сейчас не время для расточительства.