Орбан обратился к ЕС с вопросами насчет приема Украины в сообщество

Орбан спросил у ЕС, намерен ли он принять Украину с освобожденными регионами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу (ЕС) с вопросом, намерен ли он принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. Его слова приводит РИА Новости.

Политик раскритиковал решение европейских лидеров начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, отметив, что оно «принесет много вреда». Он также указал на необходимость уточнить актуальные размеры и численность населения страны. «Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — поинтересовался Орбан.

Он отметил, что Киев воспринял решение о начале переговоров как решающий шаг, однако его ждет огромное разочарование, если все эти вопросы возникнут впоследствии, поскольку в таком случае процесс его вступления в сообщество замедлится.

Ранее Орбан предупредил, что прием Украины в ЕС обойдется членам объединения в 150-190 миллиардов евро. По его мнению, ее вступление раздавит экономику Европы.