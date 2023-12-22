Овечкин заявил, что рад, что ему удалось прервать рекордную безголевую серию

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на окончание рекордной безголевой серии в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте команды.

Россиянин отметил, что в прошлых матчах у него тоже были хорошие шансы отличиться. «Порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — сказал Овечкин.

Российский форвард отметился голом в ночь на 22 декабря в овертайме встречи против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба позволила ему прервать рекордную 14-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю. В активе завершившего карьеру канадца 894 гола.