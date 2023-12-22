Песков высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Песков о принятии Украины в ЕС: новые регионы неотделимы от России

Новые регионы неотделимы от России, высказался о возможном принятии Украины в Европейский союз (ЕС) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что так он ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в ЕС и не будет ли коллизии с новыми регионами России.

«Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. По его словам, после этих уточнений процесс вступления страны в ЕС замедлится.