Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 22 декабря 2023Мир

Песков высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Песков о принятии Украины в ЕС: новые регионы неотделимы от России

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Новые регионы неотделимы от России, высказался о возможном принятии Украины в Европейский союз (ЕС) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что так он ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в ЕС и не будет ли коллизии с новыми регионами России.

«Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами. По его словам, после этих уточнений процесс вступления страны в ЕС замедлится.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости