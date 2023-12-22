Петербуржец срубил можжевельник к Новому году
В Санкт-Петербурге мужчина срубил к Новому году чужой придомовой можжевельник. Об этом сообщил «Подъем».
По сведениям издания, пока горожанин творил вандализм, его жена и ребенок поджидали неподалеку. Все произошло в микрорайоне Славянка. Злоумышленников на месте преступления поймал прохожий — и пожал мужчине руку.
В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области пояснили, что заявлений по факту случившегося не поступало.
22 декабря сообщалось, что в якутском городе Покровске мужчина украшал ель, находясь на крюке строительного крана.
Еще раньше в Шахтах Ростовской области появилась «елка-арестантка». Ее особенность в обрамлении в виде металлического конуса из толстых прутьев. В городской администрации не смогли объяснить, нужна ли конструкция для безопасности или ее установили в эстетических целях.