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16:00, 22 декабря 2023Россия

Петербуржец срубил можжевельник к Новому году

В Петербурге мужчина срубил чужой можжевельник к Новому году

Кадр: «Подъём»

В Санкт-Петербурге мужчина срубил к Новому году чужой придомовой можжевельник. Об этом сообщил «Подъем».

По сведениям издания, пока горожанин творил вандализм, его жена и ребенок поджидали неподалеку. Все произошло в микрорайоне Славянка. Злоумышленников на месте преступления поймал прохожий — и пожал мужчине руку.

В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области пояснили, что заявлений по факту случившегося не поступало.

22 декабря сообщалось, что в якутском городе Покровске мужчина украшал ель, находясь на крюке строительного крана.

Еще раньше в Шахтах Ростовской области появилась «елка-арестантка». Ее особенность в обрамлении в виде металлического конуса из толстых прутьев. В городской администрации не смогли объяснить, нужна ли конструкция для безопасности или ее установили в эстетических целях.

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      Анна Щербакова
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