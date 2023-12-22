Популярная курортная страна решила отложить введение туристического сбора

Минтуризма Таиланда решило отложить введение туристического сбора в стране

Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение туристического сбора для иностранных путешественников. Об этом пишет The Nation.

По словам главы ведомства популярной курортной страны Судаван Вангсуфакикосол, взимание туристического сбора будет отложено до тех пор, пока ситуация в туротрасли не улучшится.

«Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей», — добавила министр.

Вангсуфакикосол подчеркнула, что туристическому сектору королевства необходимо больше времени для восстановления после пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Японию и КНР. Число бронирований отелей туристами в двух этих странах в декабре 2023 года выросло более чем в десять раз в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.