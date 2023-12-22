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01:37, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Домашнее задание для младшеклассников разозлило взрослых

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Мужчина показал на Reddit фотографию домашнего задания, которое получили его дети-младшеклассники. Многих пользователей разозлило задание, они сочли его невыполнимым для ребенка и скорее подходящим для взрослого человека.

«Моим детям-третьеклассникам задали вот этот дурацкий проект», — написал автор поста. В описании проекта указано, что детям в преддверии Рождества необходимо придумать игрушку, которой раньше не существовало. «Она может быть любого размера, формы и сделана из любого материала. Проявите воображение!» — говорится в задании.

Также приведен ряд деталей об игрушке: в частности, она должна быть в формате 3D, но не выше 60 сантиметров, должна быть красочной и креативной. «Игрушка должна отражать одну из нижеописанных тем по естествознанию: процесс погружения в воду или плавания, магнетизм, свет или тень», — гласит одно из условий. Помимо того, детям задали прорекламировать игрушку с использованием современных технологий. Как пояснил мужчина, на выполнение проекта отводится неделя.

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«Будь мне восемь лет, такое задание вызвало бы у меня паническую атаку», «Это просто кошмар. Это напоминает мне, почему у меня были плохие оценки в школе», «Кажется, учитель просто хочет заполучить идею новой игрушки и начать свой бизнес», «Такие проекты не приносят детям никакой пользы. Они только вгоняют их в стресс», — отреагировали на задание другие пользователи Reddit. Многие выразили уверенность в том, что в действительности задание будут выполнять родители, а не ребенок.

Ранее пользовательница X (бывшая Twitter) показала ребус из школьного учебника. Многие комментаторы не смогли решить задачу и сочли ее бессмысленной.

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      Маргарита Щигарева
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