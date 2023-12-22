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16:08, 22 декабря 2023Силовые структуры

Ранее судимого за расправу участника СВО задержали за новый заказ

Ранее осужденный за убийство участник СВО Тютин задержан за заказное убийство
Александр Тютин

Александр Тютин. Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

В Петербурге за организацию расправы задержан участвовавший в специальной военной операции (СВО) 67-летний Александр Тютин. Ранее он уже был осужден на 23 года по аналогичной статье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, в январе 2021 года мужчина был отправлен в колонию за организацию расправы в отношении бывшего компаньона и его семьи, а также приготовления к расправе над дочерью сестры бывшей жены. Спустя полтора года Тютин подписал контракт с частной военной компанией и отправился на СВО, а затем вернулся и решил организовать расправу над своим знакомым, находящимся в Турции.

Для совершения преступления он привлек еще одного своего знакомого, пообещав ему деньги. Потенциальный заказчик отказался исполнять заказ Тютина и обратился в полицию. Злоумышленника задержали в четверг, 21 декабря. Ему предъявили обвинение в организации приготовления к расправе по найму, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее полиция задержала 21-летнего жителя Самарской области, который поджег дверь музея СВО.

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      Олеся Мицкевич
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