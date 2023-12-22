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14:47, 22 декабря 2023Экономика

В США заявили о переводе российской экономики на военные рельсы

В США заявили о превращении экономики РФ в военную из-за отсутствия альтернативы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В США заявили об эффективности экономических санкций против России. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщает ТАСС.

Власти США заявляют, что Москве пришлось затратить немало времени для поиска обхода ограничений. Из-за отсутствия альтернативы, Россия перевела экономику на военные рельсы, переориентировав промышленность на производство оружия и других средств для нужд специальной военной операции (СВО). По словам источника, в Вашингтоне считают, что ресурсов для продолжения военных действий у Москвы осталось лишь на недолгое время.

В правительстве России назвали финансовый план на 2024-2026 годы «бюджетом победы». По словам главы Минфина Антона Силуанова, приоритетами федерального бюджета на следующие три года являются выполнение целей спецоперации, а также социальных обязательств.

«Расходы на экономику составляют порядка 10-11 процентов от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции», — заявил он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин высказался о возможной милитаризации страны и экономики. Он подчеркнул, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, но это будет происходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

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      Вячеслав Агапов
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