Россиян предупредили о задержках рейсов в аэропорту одного города

Россиян предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда из-за непогоды

Пассажиров предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда Храброво из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской авиагавани.

Так, туристам, которые в пятницу, 22 декабря, летят в город или из него, следует приготовиться к возможному изменению времени вылета самолетов. Отмечается, что из-за осадков аэропорт работает в сложных условиях.

«На аэродроме периодически идет сильный ливневый дождь со снегом, — говорится в сообщении. — Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения безопасной посадки воздушных судов».

В Храброво подчеркнули, что решение об отмене, задержке, переносе рейсов принимает авиакомпания.

Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. При этом прилет воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, представители аэропорта подчеркнули, что введенные ограничения не повлияли на расписание рейсов.