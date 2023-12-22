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17:18, 22 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о задержках рейсов в аэропорту одного города

Россиян предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда из-за непогоды

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Пассажиров предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда Храброво из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской авиагавани.

Так, туристам, которые в пятницу, 22 декабря, летят в город или из него, следует приготовиться к возможному изменению времени вылета самолетов. Отмечается, что из-за осадков аэропорт работает в сложных условиях.

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«На аэродроме периодически идет сильный ливневый дождь со снегом, — говорится в сообщении. — Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения безопасной посадки воздушных судов».

В Храброво подчеркнули, что решение об отмене, задержке, переносе рейсов принимает авиакомпания.

Ранее в московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. При этом прилет воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, представители аэропорта подчеркнули, что введенные ограничения не повлияли на расписание рейсов.

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      Фариза Бацазова
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