Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 22 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали безопасную дозу кофеина

Диетолог Соломатина назвала безопасной дозой кофе четыре чашки в день

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Человек без хронических болезней в анамнезе может спокойно пить до четырех чашек кофе в день, считает диетолог Елена Соломатина. Безопасную дозу кофеина она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, если не злоупотреблять напитком и пить не больше четырех чашек в день, он будет заряжать энергией, улучшать метаболизм и обменные процессы. Кроме того, добавила врач, с помощью кофеина можно получить дополнительную дозу гормона удовольствия дофамина и защитить организм от дегенеративных заболеваний.

При этом диетолог предупредила: если для здоровых людей кофеин относительно безопасен, то пациентам с заболеваниями сердца, щитовидной железы, печени и нервной системы он противопоказан. Также, по ее словам, не следует употреблять кофе при депрессии и других психических расстройствах.

Материалы по теме:
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023
Польза и вред цикория для здоровья. Кому можно и нельзя пить цикорий и почему этот напиток считается альтернативой кофе?
Польза и вред цикория для здоровья.Кому можно и нельзя пить цикорий и почему этот напиток считается альтернативой кофе?
10 мая 2023

В то же время диетолог обратила внимание, что после 50 лет может развиться непереносимость кофеина. Она указала, что при таком состоянии люди ощущают те же симптомы, что и при передозировке: повышенную тревожность, учащенное сердцебиение, тошноту, головные боли и головокружение.

Ранее онколог, химиотерапевт Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Онколог заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

      Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

      Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

      Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

      Раскрыты главные полезные свойства русской бани

      Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

      На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

      Ранее судимого за расправу участника СВО задержали за новый заказ

      Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости