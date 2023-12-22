Россиянам назвали безопасную дозу кофеина

Диетолог Соломатина назвала безопасной дозой кофе четыре чашки в день

Человек без хронических болезней в анамнезе может спокойно пить до четырех чашек кофе в день, считает диетолог Елена Соломатина. Безопасную дозу кофеина она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, если не злоупотреблять напитком и пить не больше четырех чашек в день, он будет заряжать энергией, улучшать метаболизм и обменные процессы. Кроме того, добавила врач, с помощью кофеина можно получить дополнительную дозу гормона удовольствия дофамина и защитить организм от дегенеративных заболеваний.

При этом диетолог предупредила: если для здоровых людей кофеин относительно безопасен, то пациентам с заболеваниями сердца, щитовидной железы, печени и нервной системы он противопоказан. Также, по ее словам, не следует употреблять кофе при депрессии и других психических расстройствах.

В то же время диетолог обратила внимание, что после 50 лет может развиться непереносимость кофеина. Она указала, что при таком состоянии люди ощущают те же симптомы, что и при передозировке: повышенную тревожность, учащенное сердцебиение, тошноту, головные боли и головокружение.

Ранее онколог, химиотерапевт Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Онколог заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.