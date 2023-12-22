Россиянам рассказали об отсутствии предпосылок серьезных изменений в налогах

Силуанов заявил, что на фоне бюджета серьезные изменения в налогах не требуются

С учетом принятого трехлетнего федерального бюджета необходимости серьезно менять что-то в налогах в России сейчас нет. Об этом заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Министр напомнил, что работа по определению налоговой политики, в рамках которой в том числе учитываются и предложения бизнеса, проводится ежегодно. Накануне, 21 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила об отсутствии у властей планов увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и менять шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В октябре Силуанов допускал изменение ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, уточняя, что «сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку», решено базовые налоги не менять.

В ходе подготовки проекта бюджета представители властей не раз заявляли, что улучшение администрирования станет одним из основных инструментов наполнения казны. В частности, заместитель министра финансов Алексей Сазонов анонсировал увеличение в 2024 году поступлений в бюджет налоговых поступлений на 14 процентов.

