Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

ОК и «СберУслуги»: россияне поднимают настроение просмотром новогоднего контента

Большинство россиян (52 процента), чтобы поднять себе настроение перед Новым годом, просматривают праздничный контент — программы, шоу и новогодние фильмы. Об этом говорится в исследовании, проведенном социальной сетью «Одноклассники» и сервисом «СберУслуги». Его результаты находятся в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос, в котором приняли участие более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны, показал, что также популярным способом найти вдохновение является покупка подарков близким. Так сочли 42 процента респондентов. Еще 38 процентов участников исследования рассказали, что найти праздничное настроение им помогает приготовление новогодних блюд, 28 процентов поделились, что создают новогодний настрой с помощью покупки декора, а 16 процентов — нарядной елки и отдыха.

По данным «Одноклассников», в декабре 2023 года стало публиковаться больше новогоднего контента, его доля составила более 50 процентов от всех постов в ленте. Это почти на 35 процентов больше, чем в прошлом году. В топ-5 тем вошли рецепты предновогодних блюд, идеи для декора праздничного стола, подборки подарков, новогодние образы и места для путешествий в январские праздники. Почти половина россиян (49 процентов) смотрят предновогодний контент именно на онлайн-платформах.

Исследование показало, что 53 процента опрошенных россиян сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий, 40 процентов — ищут вдохновение в интернете, 32 процента — смотрят интересные лайфхаки в соцсетях. Чуть меньше, 27 процентов, советуются на эту тему с близкими. Находят идеи у блогеров лишь 10 процентов респондентов, а 9 процентов уверены, что идеи для празднования Нового года следует обсуждать с семьей.

Ранее психолог клиники Medical On Group Юлия Мурашова перечислила способы избежать предновогоднего стресса и депрессивного настроения. По ее словам, чтобы предотвратить развитие апатии и хандры, необходимо избавиться от завышенных ожиданий.