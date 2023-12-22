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18:23, 22 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные стрижки на зиму

Стилист Дрожжина назвала текстурный боб самой модной стрижкой на зиму

Фото: Unsplash

Ведущий стилист по волосам косметического бренда «Сьесс» Дарья Дрожжина назвала россиянкам самые модные стрижки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Леди Mail.ru».

Так, актуальными оказались текстурный боб и «бабочка», которая представляет собой прическу с большим количеством слоев. По словам эксперта, за счет небольшого перепада их длины волосы сохраняют естественный объем.

Кроме того, Дрожжина отметила бикси, которая является комбинацией боба и пикси, и удлиненное каре. Во втором случае такая прическа отлично подойдет обладательницам прямоугольной формы лица. Специалистка также включила в рейтинг стрижку «сейчел», названную в честь героини Дженнифер Энистон Рейчел Грин из популярного телесериала «Друзья», а также три вида челок — шторку, рваную и косую.

«Избегайте строгих и прямых линий — они добавляют возраст. А вот перьевые варианты помогают создать легкий и свежий образ. Рваные челки вкупе с небрежными укладками красиво обрамляют лицо», — уточнила собеседница издания.

В ноябре топ-стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на зиму. Так, актуальным в настоящем сезоне стало окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков.

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      Мария Винар
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