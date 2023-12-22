Россиянкам назвали самые модные стрижки на зиму

Стилист Дрожжина назвала текстурный боб самой модной стрижкой на зиму

Ведущий стилист по волосам косметического бренда «Сьесс» Дарья Дрожжина назвала россиянкам самые модные стрижки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Леди Mail.ru».

Так, актуальными оказались текстурный боб и «бабочка», которая представляет собой прическу с большим количеством слоев. По словам эксперта, за счет небольшого перепада их длины волосы сохраняют естественный объем.

Кроме того, Дрожжина отметила бикси, которая является комбинацией боба и пикси, и удлиненное каре. Во втором случае такая прическа отлично подойдет обладательницам прямоугольной формы лица. Специалистка также включила в рейтинг стрижку «сейчел», названную в честь героини Дженнифер Энистон Рейчел Грин из популярного телесериала «Друзья», а также три вида челок — шторку, рваную и косую.

«Избегайте строгих и прямых линий — они добавляют возраст. А вот перьевые варианты помогают создать легкий и свежий образ. Рваные челки вкупе с небрежными укладками красиво обрамляют лицо», — уточнила собеседница издания.

В ноябре топ-стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на зиму. Так, актуальным в настоящем сезоне стало окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков.