Россиянкам назвали самое стильное окрашивание волос на зиму

Стилист Максим Рокицкий назвал окрашивание bropper самым модным зимой

Партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris топ-стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на зиму. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, наиболее актуальным в грядущем сезоне станет окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков. Для его создания используются популярные техники шатуш, балаяж или AirTouch, отметил специалист.

При этом указанное окрашивание подойдет девушкам различных типажей, если подобрать необходимые тона и насыщенность, уточнил собеседник издания.

В октябре стилист-парикмахер Марина Лисина раскрыла россиянкам способы, которые помогают надолго сохранить цвет волос после окрашивания. Лисина порекомендовала пользоваться подходящим по типу волос шампунем и кондиционером и отметила важность применения увлажняющих масок, которые обеспечивают дополнительное питание.