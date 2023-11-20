Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 20 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали самое стильное окрашивание волос на зиму

Стилист Максим Рокицкий назвал окрашивание bropper самым модным зимой
Мэделин Петш

Мэделин Петш. Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris топ-стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на зиму. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, наиболее актуальным в грядущем сезоне станет окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков. Для его создания используются популярные техники шатуш, балаяж или AirTouch, отметил специалист.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

При этом указанное окрашивание подойдет девушкам различных типажей, если подобрать необходимые тона и насыщенность, уточнил собеседник издания.

В октябре стилист-парикмахер Марина Лисина раскрыла россиянкам способы, которые помогают надолго сохранить цвет волос после окрашивания. Лисина порекомендовала пользоваться подходящим по типу волос шампунем и кондиционером и отметила важность применения увлажняющих масок, которые обеспечивают дополнительное питание.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле выдвинули версию провала в день нападения ХАМАС. Командиры могли не поверить разведчицам из-за сексизма

      На Украине уволили заподозренного в хищении бюджета главу Госспецсвязи

      Шакире удалось избежать тюремного срока из-за мошенничества с налогами

      Россиян предупредили о грядущем подорожании ювелирных украшений

      «Уралвагонзавод» начал отказываться от производства вагонов

      40-летняя Ксения Бородина раскрыла отношение к алкоголю

      Россиянка лишилась квартиры и накоплений после беседы с «сотрудником МФЦ»

      Пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве взяли под стражу

      Назван срок начала серийного выпуска электрической Lada

      Почти 140 российских детей эвакуировали из школы-интерната из-за телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости