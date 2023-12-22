Российский кадетский корпус проверят из-за стрельбы и издевательств

В Красноярском крае проверят кадетский корпус из-за стрельбы и издевательств

В Красноярском крае прокуратура организовала проверку в Кедровом кадетском корпусе из-за стрельбы и издевательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В социальных сетях появилось несколько видео из учебного заведения в Емельяновском районе. На одной записи кадет стреляет в другого из воздушки, а на другой — учащиеся вытирают доску пятиклассником. Кроме того, поступила информация, что в кадетском корпусе периодически избивают учащихся младших классов.

По данным ведомства, в сентябре одиннадцатиклассники без разрешения взяли из кабинета пневматическую винтовку и стали стрелять из нее в спальном расположении роты. Один подросток получил ранения левых ребер. Силовики уже изъяли винтовку, а процессуальная проверка следственного органа находится на контроле.

21 декабря сообщалось, что в социальных сетях учебного учреждения нет комментариев о случившемся, однако в последней записи говорится, что кадетский корпус ищет на работу сразу нескольких преподавателей, среди которых воспитатель и социальный педагог.

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