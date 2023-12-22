Сексолог развеял популярные мифы о неверности мужчин

Вопреки распространенному убеждению мужчины не полигамны, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. В комментарии для «Ленты.ру» специалист развеял еще несколько популярных мифов о мужской неверности.

Сексолог заявил, что термин «полигамность» больше относится к мужчине, у которого несколько жен. Для мужчин, которые часто меняют партнерш или регулярно изменяют, находясь в постоянных отношениях, больше подходит понятие «промискуитет» — склонность к беспорядочным сексуальным связям.

Ученые доказали, что у человека как биологического вида оба пола склонны к смене партнеров, иначе после расставания или смерти супруга люди не смогли бы повторно вступать в отношения, в том числе интимные. Так что и женщины, и мужчины могут изменять, а верность партнеру — это осознанный выбор и ответственность Андрей Булах сексолог, психотерапевт

Также Булах назвал несостоятельным утверждение, что изменяют все мужчины. По его мнению, склонность к измене зависит от уровня сексуальных потребностей, а не от пола: чем выше половая конституция, тем выше склонность к измене. Также на склонность к неверности влияют воспитание, пример родителей, окружения и множество других социальных факторов, объяснил собеседник «Ленты.ру».

В заключение сексолог сообщил, что существует так называемый «ген изменщика», который определяет не только склонность к измене, но и проявляется особенностями поведения. У мужчин ученые выявили один подобный ген, а у женщин — два, подытожил Булах.

Ранее сексолог, уролог Александр Лубенников рассказал, как заставить мужчину сходить к врачу. По его словам, веским аргументом является факт, что профилактика болезней обходится дешевле, чем лечение.