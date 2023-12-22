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13:45, 22 декабря 2023Россия

Семь человек пострадали при лобовом ДТП с микроавтобусом на российской трассе

Под Новороссийском легковушка въехала в микроавтобус, семь человек пострадали

Кадр: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае семь человек пострадали в результате лобового столкновения автомобилей. Подробности аварии, случившейся неподалеку от Новороссийска, приводит Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

По данным канала, водитель легкового автомобиля ехал с превышением скорости. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с ехавшим по ней микроавтобусом.

Травмы получили водители обоих транспортных средств, а также пять находившихся в салоне микроавтобуса пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее под Уфой 12 детей и один взрослый пострадали при столкновении «КамАЗа» со школьным автобусом. Дети ехали на экскурсию на карамельную фабрику, всего в салоне автобуса находились 32 человека.

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      Алан Босиков
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