Совфед одобрил закон о службе призывников в ФСБ

Совфед одобрил закон о прохождении срочной службы в ФСБ

Совфед одобрил закон о прохождении службы по призыву в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает возможность призваться в Погранслужбу, входящую в структуру ФСБ. Функции по охране государственной границы предусматривает законодательство об ФСБ.

Призываться в ФСБ не будут иноагенты, а также обладатели иностранного гражданства и лица с судимостью.

Об инициативе стало известно в декабре. Закон вносит изменения в часть 3 статьи 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующей редакции документа, призывники проходят службу в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках.

