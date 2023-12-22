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11:52, 22 декабря 2023Россия

Совфед одобрил закон о службе призывников в ФСБ

Совфед одобрил закон о прохождении срочной службы в ФСБ

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Совфед одобрил закон о прохождении службы по призыву в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает возможность призваться в Погранслужбу, входящую в структуру ФСБ. Функции по охране государственной границы предусматривает законодательство об ФСБ.

Призываться в ФСБ не будут иноагенты, а также обладатели иностранного гражданства и лица с судимостью.

Об инициативе стало известно в декабре. Закон вносит изменения в часть 3 статьи 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующей редакции документа, призывники проходят службу в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках.

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      Алан Босиков
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