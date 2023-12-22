Суд приговорил бизнесмена Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей

В Петербурге суд приговорил бизнесмена Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей

В Петербурге суд приговорил к трем годам колонии общего режима бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже трех миллиардов рублей из хранилища его собственного Констанс-Банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статям 33 и 160 («Покушение на растрату») УК РФ. Ебралидзе отбыл свое наказание на этапе следствия, поэтому в зале суда его освободили из-под стражи. Суд также удовлетворил гражданский иск к подсудимому.

В 2016 году после проверки Агентство по страхованию вкладов выявило факт недостачи в Констанс-Банке. Из хранилища исчезли три миллиарда рублей весом 500 килограммов, которые решил возместить из собственных средств владелец банка Ебралидзе, чтобы сохранить репутацию кредитной организации. А сам подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег. Ебралидзе тогда заявлял, что не имеет отношения к исчезновению миллиардов, но обещал «закрыть этот вопрос».

Его задержали в ноябре 2021 года, а через несколько дней арестовали.