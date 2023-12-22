«Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

В Омской области на видео попали «танцующие» лоси

На российском поле заметили пару «танцующих» лосей. Случившееся в природном заказнике «Аллапы» в Омской области попало на видео, ролик опубликовало региональное правительство во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое животных кружатся на месте, вероятно, намереваясь вступить в схватку.

«Хотя гон у омских лосей закончился, бойцовский запал у некоторых особей еще остался. Теперь они отстаивают лакомые участки с сочной зеленью на кормовом поле», — сказано в подписи к посту.

Отмечается, что первые кормовые поля в указанном районе посеяли сотрудники Управления по охране животного мира в 2022 году. Животные запомнили, где зимой можно полакомиться — такие поля помогают им пережить суровую зиму.

Ранее в нацпарке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала лосей, разыскивающих еду. Известно, что к концу осени животные сбросят рога и будут прятаться в лесной чаще, стараясь не попадаться на глаза хищникам, — в этот период они могут обороняться только копытами.