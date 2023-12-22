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17:37, 22 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде распространенного бытового прибора

Терапевт Лисицкая: увлажнители воздуха могут способствовать размножению бактерий

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Неправильная эксплуатация увлажнителей воздуха может способствовать размножению плесени и болезнетворных бактерий, предупредила терапевт Вероника Лисицкая. Она рассказала россиянам, в каких случаях этот распространенный бытовой прибор может быть опасным, в ходе беседы с «Газетой.ру».

Лисицкая обратила внимание, что увлажнители воздуха облегчают жизнь астматикам и аллергикам, так как во влажном воздухе меньше пыли и шерсти животных. В то же время, по словам врача, при неправильной эксплуатации эти гаджеты сами могут нанести вред здоровью.

Врач объяснила, что в увлажнители воздуха надо наливать только бутилированную воду — жидкость из-под крана не подходит, так как в ней содержатся соли и хлориды, которые попадают в воздух, а затем и в легкие, а также оседают белым налетом на мебели.

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Помимо этого, Лисицкая посоветовала ежедневно мыть и чистить резервуар для воды в увлажнителе, в противном случае в нем начнут стремительно размножаться вредоносные бактерии. «При избыточной влажности в помещении может появиться кашель, так как она подстегивает размножение вредоносных бактерий, пылевых клещей и плесени — все это серьезные аллергены и источник респираторных инфекций», — добавила врач.

В заключение Лисицкая порекомендовала с осторожностью использовать в увлажнителе ароматические масла. По ее словам, их нельзя заливать в резервуар с водой. В увлажнителе должен быть отдельный отсек для масел, а функцию ароматизации помещения поддерживают не все приборы.

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      Алиса Дмитриева
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