Украинский пленный захотел воевать в СВО на стороне России

Пленный боец ВСУ Гринченко заявил, что хочет получить гражданство России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко, сдавшийся вместе с сослуживцами в плен на запорожском направлении, заявил, что готов получить российское гражданство и хочет принять участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России, где воюет его брат. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец рассказал, вся его семья проживает в России. До попадания на фронт он получил от украинских властей 14 повесток о мобилизации и скрывался, не желая воевать. По его словам, командиры ВСУ не имеют боевого опыта, «подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек».

По словам бойца ВСУ, решение сдаться в плен российским войскам пришло к нему сразу же после начала мобилизации на Украине. После призыва и подготовки подразделение военнослужащего пробыло в зоне боевых действий всего два дня. В Минобороны добавили, что Гринченко отказался участвовать в обмене военнопленными и возвращаться на Украину.