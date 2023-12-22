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12:53, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Армении отказались торпедировать деятельность ОДКБ

Спикер парламента Симонян заявил, что Армения не будет торпедировать работу ОДКБ

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Ереван не намерен торпедировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но будет ратифицировать только те документы, которые не противоречат армянским интересам. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Если эти документы противоречат интересам Республики Армения, мы их не подпишем, такие примеры были», — подчеркнул он.

Ранее Симонян заверял, что Армения не планирует покидать ОДКБ.

Тем не менее, премьер-министр республики Никол Пашинян пропустил заседание ОДКБ, которое состоялось в Минске 23 ноября. Представители республики также не приехали на встречу Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

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      Алевтина Запольская
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