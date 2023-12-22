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10:17, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Киргизии кандидатов на должности в госорганах проверят на патриотизм

В Киргизии кандидатов на руководящие позиции в госорганах проверят на полиграфе

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Киргизии кандидатов на руководящие позиции в государственных органах будут проверять на полиграфе. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что основной целью прохождения кандидатами детектора лжи будет проверка их склонности к коррупции. По словам главы киргизского агентства по делам госслужбы Кудайбергена Базарбаева, проверка на полиграфе также позволит «привлекать к управлению патриотов». Для тестирования претендентов на руководящие должности также было закуплено оборудование для выявления уровня IQ, лидерского потенциала кандидатов и оценки их профессиональных, человеческих и психологических качеств.

Ранее вице-премьер и председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев пригрозил опубликовать фото депутатов, госслужащих, общественных деятелей и бизнесменов, пользующихся услугами интим-салонов в стране. По его словам, правоохранители выявили 200 работавших в подобных борделях девушек, поставив на учет всех пользующихся их услугами мужчин.

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      Георгий Нестеров
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