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13:09, 22 декабря 2023Мир

В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

Замглавы МИД Рябков: назревает момент для ответа Штатам на развертывание ракет

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вскоре наступит момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, пригрозил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений. Судя по развитию событий, назревает момент, когда необходимые политические решения в Москве могут быть оперативно приняты. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказал он.

По его словам, США устремились к практической реализации их планов по скорейшему развертыванию РСМД наземного базирования. Чуть ли не единственным препятствием на этом пути было отсутствие у Вашингтона вооружений такого класса до недавнего времени, добавил замминистра.

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      Виктория Кондратьева
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