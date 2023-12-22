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14:43, 22 декабря 2023Россия

В российском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

В челябинском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

Кадр: Сетевое издание «Мгорск.ру»

В челябинском жилом комплексе (ЖК) организаторы продолжили детский праздник после падения человека с 24-го этажа. Об этом сообщает сетевое издание «Магнитогорск онлайн».

О падении альпиниста в костюме Деда Мороза стало известно утром 22 декабря.

По словам директора сервисной компании «Март» Ксении Наумкиной, если бы праздник закончился, то «у детей возникло бы еще больше вопросов». «Понятно, что взрослые практически все все поняли, но дети же не виноваты», — сказала она.

Сервисная компания впервые пригласила альпиниста в качестве Деда Мороза на праздник, утверждает издание. Наумкина заявила, что специалисты сами выбирают место спуска. В связи со случившимся компания предложит помощь родственникам мужчины, добавила она.

Согласно имеющимся данным, альпинист хотел поздравить детей, эффектно появившись во дворе, но упал с высоты. Предварительно, альпинист перепутал веревки.

В Воронеже девочка попыталась развесить в доме новогодние украшения и попала в больницу. Она проглотила иголку, которую зажала губами во время протягивания праздничного украшения. Сразу после случившегося россиянка почувствовала острую боль и тошноту. Ей провели экстренную операцию, которая продолжалась всю ночь.

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      Алан Босиков
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