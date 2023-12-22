В Сенате назвали подарком Путину неспособность США согласовать помощь Украине

Сенатор Уорнер: неспособность США согласовать помощь ВСУ стала подарком Путину

Неспособность Конгресса США согласовать финансовую помощь Украине стала для президента России Владимира Путина подарком на Рождество. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил сенатор от Вирджинии Марк Уорнер.

«Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина», — написал он, добавив, что в следующем году США обязательно должны согласовать финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее член Палаты представителей США Майк Куигли заявил, что у представителей Демократической партии в Конгрессе есть план Б для продолжения финансирования Украины.