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11:20, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Радионяни» умер на 91-м году жизни

Ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом» Левенбук умер на 91-м году жизни

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народный артист России, основатель Московского еврейского театра «Шалом» и ведущий советской образовательной радиопрограммы для детей «Радионяня» Александр Левенбук умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра "Шалом" Александр Левенбук», — сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Левенбук был бессменным ведущим «Радионяни». Как отметил Брод, артист не только доносил до детей знания, но и учил их добру и человечности.

Образовательная программа «Радионяня» выходила на Всесоюзном радио с 1970-го по 1980-е годы. В ней ведущие объясняли младшим школьникам факты из разных областей жизни, таких как русский язык, этикет, правила дорожного движения, физика и других.

В 1980-х Левенбук стал сотрудничать с писателем Аркадием Хайтом в качестве режиссера. Левенбук известен такими постановками, как «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?»

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