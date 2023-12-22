ВСУ предпочли иностранную бронетехнику украинской

Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: в ВСУ больше иностранной техники

Вооруженные силы Украины предпочитают технику иностранного производства отечественной, заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в интервью изданию «Экономическая правда».

«Иностранных значительно больше», — сказал он, отвечая на вопрос, каких бронемашин на фронте больше.

Бельбас заявил, что украинские производители могут удовлетворить потребности ВСУ в бронемашинах, к тому же они на 20-30 процентов дешевле иностранных. По его словам, неразумно выводить деньги за границу, покупая аналогичные и при этом более дорогие машины.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что Запад изменил подход к поставкам боеприпасов и военной техники Киеву. По его словам, Украина нерационально распоряжалась поставляемой техникой и снарядами. Это ограничило поставки техники, и в основном поставляются запчасти, оборудование для ремонта, комплекты для ремонта, объяснил Кнутов.