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11:33, 22 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ предпочли иностранную бронетехнику украинской

Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: в ВСУ больше иностранной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины предпочитают технику иностранного производства отечественной, заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в интервью изданию «Экономическая правда».

«Иностранных значительно больше», — сказал он, отвечая на вопрос, каких бронемашин на фронте больше.

Бельбас заявил, что украинские производители могут удовлетворить потребности ВСУ в бронемашинах, к тому же они на 20-30 процентов дешевле иностранных. По его словам, неразумно выводить деньги за границу, покупая аналогичные и при этом более дорогие машины.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что Запад изменил подход к поставкам боеприпасов и военной техники Киеву. По его словам, Украина нерационально распоряжалась поставляемой техникой и снарядами. Это ограничило поставки техники, и в основном поставляются запчасти, оборудование для ремонта, комплекты для ремонта, объяснил Кнутов.

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      Алина Гончарова
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