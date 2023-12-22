Выброшенный с пятого этажа матрас рухнул на голову 74-летней россиянки

В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас

В башкирском поселке Чишмы на голову 74-летней пенсионерки рухнул выброшенный с пятого этажа матрас. Об этом рассказала дочь пожилой россиянки в беседе с Telegram-каналом Mash Batash.

По ее словам, пенсионерка шла в сторону железнодорожной станции под окнами общежития на Трактовой улице. В этот же время жильцы одной из комнат на пятом этаже выбрасывали из окна хлам. Они договорились следить, чтобы внизу не было прохожих, однако не заметили женщину, когда выбрасывали матрас.

В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, ушибами и сотрясением. Как пишет издание, из-за полученных травм женщина не может ходить. Дочь пожилой россиянки собралась писать заявление в полицию.

Ранее житель Дзержинска Нижегородской области выбросил из окна пятиэтажки телевизор, который рухнул на голову случайной прохожей. Момент происшествия попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Судя по записи, техника вылетела со второго этажа. После приближения машины можно заметить лежащую на асфальте женщину.