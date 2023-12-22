Женщина пожаловалась на влияние новой жены экс-партнера на дочь и получила совет

Женщина пожаловалась, что обеспокоена влиянием на ее дочь новой жены бывшего мужа, и попросила совета у психолога, коуча по отношениям Колин Нолан. Свои рекомендации специалистка дала в колонке для издания Mirror.

По словам обратившейся к психологу женщины, несколько лет назад она пережила тяжелый развод с мужем. Тем не менее опеку над 11-летней дочерью бывшие супруги осуществляют вместе, проводя с ней равное количество времени каждый. Новая жена экс-партнера также принимает участие в воспитании девочки и нравится ребенку.

«Я думаю, эта женщина говорит обо мне гадости ей или так, чтобы она слышала. После прошлого визита к отцу дочь вернулась и заявила: мачеха сказала, что той повезло быть похожей на отца, а не на мать. Дочь также начала критиковать мою одежду и требовать, чтобы я стала "гламурнее" — как мачеха», — написала автор письма, попросив совета в этой ситуации.

В ответ Колин похвалила решение женщины совместно воспитывать дочь и порекомендовала пообщаться с бывшим мужем и его женой, попросив быть аккуратнее с выражениями рядом с дочерью. «После нужно признаться, что дочь повторила вам ее слова. Полагаю, говорить, что девочке повезло быть похожей на отца, неприемлемо», — поделилась мнением коуч.

Психолог посочувствовала женщине, которую ранит симпатия девочки к мачехе, но призвала не горячиться, а просто выставить границы. «Кроме того, как бы ни были милы дети, они тоже умны и могут быть теми еще манипуляторами для достижения своих целей. Не давайте ей это оружие, которое может развязать войну. Если она повторит что-то похожее, отметьте, что мачеха наверняка не имела в виду ничего плохого», — предложила Нолан.

Ранее Нолан дала совет любовнице, которая не может отказаться от романа с женатым мужчиной, не желающим уходить от супруги. Нолан согласилась с тем, что, скорее всего, мужчина останется с женой.