Житель Подмосковья сдал в полицию потушившего Вечный огонь восьмилетнего сына

Житель Пушкина сообщил в полицию о потушившем Вечный огонь восьмилетнем сыне

Житель подмосковного города Пушкино сдал в полицию восьмилетнего сына и его девятилетнего двоюродного брата после того, как они потушили Вечный огонь. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 21 декабря мальчики гуляли в сквере и решили проверить, потухнет ли пламя мемориала, если бросить в него снежки. В результате отец младшего мальчика сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. После этого специалисты выехали к Вечному огню и восстановили его работу. С детьми правоохранители провели профилактическую беседу.

Ранее в Санкт-Петербурге две семьи депортировали из России после того, как трое детей забросали снежками Вечный огонь. В ходе проверки по факту инцидента полиция выяснила, что мальчики и их родные являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России незаконно. В результате суд постановил выдворить их за границу.

Похожий случай произошел в Калининграде. Инцидент также попал на видео. На кадрах видно, как трое мальчиков бросают снег в пламя Вечного огня у стелы, а когда он гаснет, убегают.