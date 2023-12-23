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12:18, 23 декабря 2023Путешествия

18 летевших в Сочи самолетов сменили курс и сели в другом месте

Росавиация: 18 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Около 20 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и сели в другом месте. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Непредвиденная ситуация произошла с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за непогоды, а именно — сильного бокового ветра и обильных осадков, воздушные суда не смогли приземлиться в популярном курортном городе и совершили посадку в ближайших аэропортах.

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«Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в аэропорту Сочи работает оперативный штаб. «Усилена смена аэродромной службы и контактного центра, подготовлена к работе вся необходимая техника», — добавили в Росавиации.

Ранее пассажиров предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда Храброво из-за непогоды. Туристам, которые в пятницу, 22 декабря, летели в город или из него, следовало приготовиться к возможному изменению времени вылета самолетов. Отмечалось, что из-за осадков аэропорт работал в сложных условиях.

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      Фариза Бацазова
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