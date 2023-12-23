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14:54, 23 декабря 2023Из жизни

Американка разбогатела благодаря ворчливому мужу

Американка выиграла в лотерею, использовав номер документа при покупке билета

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Жительница США разбогатела благодаря сломанному автомобилю и ворчливому мужу. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Женщина из округа Монтгомери, штат Мэриленд, рассказала, что у нее возникли проблемы с машиной, однако она не спешила обращаться в автосервис. По ее словам, муж регулярно спрашивал, когда она починит автомобиль, чем раздражал ее. Наконец, американка заполнила заявку на ремонт машины. Она обратила внимание, что номер заявки состоит из пяти цифр, и решила использовать их при покупке лотерейного билета.

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Женщина купила один билет за доллар (92 рубля). Розыгрыш прошел вечером того же дня. Американка ехала в машине с сестрой, когда решила проверить его результаты. Внезапно она узнала, что номер ее билета совпал с выигрышным, и она сорвала куш в размере 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей). Когда американка поняла, что выиграла в лотерею, то закричала. «Это был громкий крик. Думаю, я напугала сестру», — вспоминает она.

Победительница призналась, что еще не решила, как потратит приз. Она предполагает, что деньги пойдут на нужды ее семьи. Женщина добавила, что до сих пор не починила машину. «Может, я просто куплю новую», — шутит она.

Ранее сообщалось, что жительница США купила лотерейный билет в кафе, куда заехала за пончиками, и выиграла крупную сумму. Женщина рассказала, что собирается купить новую машину, а остаток выигрыша потратит на семью.

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      Алиса Удовик
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