Автомобиль столкнулся с микроавтобусом под Ростовом

Минздрав: 4 человека не выжили и 14 пострадали при ДТП в Ростовской области

14 человек пострадали в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Из них 11 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Троим медицинская помощь оказана амбулаторно. Еще четверых пострадавших спасти не удалось.

ДТП произошло на 35-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. По данным Telegram-канала «112», Ford Transit с работниками местной типографии ехал из Зерноградска в Аксай и лоб в лоб столкнулся с китайским внедорожником.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Инцидент произошел на 277-м километре перегона Падали — Эльбан Дальневосточной дороги.