Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 23 декабря 2023Мир

Байден подписал оборонный бюджет США

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере 886,3 миллиарда долларов на 2024 финансовый год (начался 1 октября). Об этом сообщил Белый дом.

Документ предполагает выделение средств на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.

На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов. Большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным законопроектом, который находится на рассмотрении в Конгрессе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине в любой день после 9 января 2024 года. Он предположил, что спор американских партий касается исключительно границы с Мексикой и после решения этого вопроса помощь Украине будет одобрена. По его мнению, переговоры продолжатся и во время каникул.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США восхитились действиями российских военнослужащих на Украине

      В ХАМАС раскритиковали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе

      Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах

      Иноагент Кураев назвал решение Минюста «удивительной вещью»

      Симоньян порассуждала о внутреннем иммунитете России

      «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира

      Власти Дании попросили украинских беженцев вернуться на родину после конфликта

      Байден подписал оборонный бюджет США

      Раскрыты характеристики iPhone 16

      Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости