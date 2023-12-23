Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере 886,3 миллиарда долларов на 2024 финансовый год (начался 1 октября). Об этом сообщил Белый дом.

Документ предполагает выделение средств на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.

На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов. Большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным законопроектом, который находится на рассмотрении в Конгрессе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине в любой день после 9 января 2024 года. Он предположил, что спор американских партий касается исключительно границы с Мексикой и после решения этого вопроса помощь Украине будет одобрена. По его мнению, переговоры продолжатся и во время каникул.