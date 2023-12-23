Боец UFC раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана»

Боец UFC Павлович: образ персонажей сериала «Слово пацана» был чуть искажен

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Его слова приводит Metaratings.

Спортсмен заявил, что образ парней с улицы был чуть искажен. «Мне кажется, это были крепкие, спортивные ребята. А посмотрев на обложку, я думаю, там персонажей чуть по другому критерию подбирали», — отметил он.

12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США) Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу. Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе. В активе россиянина 18 побед и два поражения.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.