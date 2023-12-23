Бузова пожаловалась на необходимость ухаживать за собой

Ольга Бузова пожаловалась, что артистам необходимо постоянно ухаживать за собой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в беседе с Пятым каналом пожаловалась, что артистам необходимо постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды.

«Быть красивой — непросто. И это может утомлять. Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды — все это в диком темпе», — посетовала Бузова.

Она призналась, что иногда устраивает себе «дни без макияжа», чтобы дать возможность отдохнуть лицу от косметики. По ее словам, она даже отдельно отмечает такие дни в своем графике. При этом Бузова подчеркнула, что и без макияжа она выглядит достойно.

Ранее телеканал Fashion TV признал Ольгу Бузову иконой стиля. Телезвезда выиграла в номинациях «фэшн-телеведущая» и «икона стиля».

В прошлом году Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. Тогда она заявила, что перчатки стали актуальным аксессуаром благодаря ей. При этом певица отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.

