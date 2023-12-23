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16:36, 23 декабря 2023Экономика

В европейской стране резко увеличилось число компаний под угрозой закрытия

Bloomberg: в Британии стало втрое больше компаний под угрозой закрытия

Фото: Toby Melville / Reuters

В Британии резко увеличилось число компаний под угрозой закрытия из-за неуплаты налогов. Об этом со ссылкой на данные бухгалтерской фирмы UHY Hacker сообщает Bloomberg.

В 2023 году Управление по налоговым и таможенным сборам европейской страны подало заявки на ликвидацию 2391 юридического лица — это втрое больше, чем в прошлом году. С июля по сентябрь 2023 года задолженность перед ведомством достигла 37,7 миллиарда фунтов (48 миллиардов долларов) по сравнению с 31,2 миллиарда фунтов за аналогичный период в 2021-м.

Огромный рост принудительных закрытий юрлиц объяснили высокими ценами на энергоносители, устойчивой инфляцией и падением стоимости жизни, ударившим по потребителям. При этом зачастую задолженность погашали в первую очередь не перед налоговыми органами, а перед иными кредиторами.

«Мы наблюдаем гораздо более агрессивную позицию налогового органа в ответ на разумные просьбы о сроках оплаты. Мы бы настоятельно призвали их не предпринимать поспешных действий, которые могут спровоцировать проблемы, в частности, в небольших независимых компаниях, когда немного здравого смысла и прагматизма помогли бы бизнесу пережить краткосрочные трудности, которые, несомненно, улучшатся», — пояснила главный исполнительный директор UKHospitality Кейт Николлс.

В налоговой службе заявили, что ходатайства о закрытии компаний подаются только в качестве крайней меры. Увеличение числа закрытий объяснили прекращением действия мер по защите бизнеса от последствий пандемии. Эти показатели возвращаются к обычному уровню, а ведомство работает в интересах налогоплательщиков, заявил представитель налогового органа.

Ранее журнал The Economist поставил Великобританию на 30 место в рейтинге из 35 стран, добившихся наибольших экономических успехов в 2023 году. Список составлялся на основе пяти экономических и финансовых критериев — базовой инфляции, ширине инфляции (доле товаров в потребительской корзине), ВВП, числу рабочих мест и показателям фондового рынка. На первое место в рейтинге поставили Грецию, а за ней расположились Южная Корея, США, Израиль и Люксембург.

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      Вячеслав Агапов
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