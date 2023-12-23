В России упростили выдачу кредитов другим государствам

Мишустин разрешил выдавать займы другим странам без учета их кредитного рейтинга

Правительство России упростило выдачу кредитов другим государствам. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает выдавать займы другим странам без учета их кредитного рейтинга по версии западных кредитных агентств Fitch, S&P и Moody's. Также получить кредит смогут государства, находящиеся в шестой или ниже группах риска по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и которые не соблюдают рекомендации международных финансовых институтов и объединений.

Согласно тексту документа, заемщики сиогут выплачивать долг и проценты по нему в любой согласованной сторонами валюте, которая позволяет «обеспечить возвратность и платность». Ранее кредиты выплачивались только в свободно конвертируемой валюте, например в российских рублях.

Согласно отчету Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов). Ее размер увеличился до 28,9 миллиарда долларов. Почти вся сумма долга — долгосрочные обязательства с погашением, начиная с 2024 года. Речь идет о государственных и гарантированных государством двусторонних долгах, которые включают кредиты от российского правительства.

В согласованном бюджете России на 2024-2026 годы указано, что в ближайшие три года страна выдаст другим государствам займов на 1,4 триллиона рублей (15,6 миллиарда долларов). В среднем Россия будет выдавать по 5,2 миллиарда долларов ежегодно. Данные по конкретным странам-дебиторам Минфин не раскрывает.