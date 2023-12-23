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14:28, 23 декабря 2023Экономика

В европейской стране предложили поднять налоги ради помощи Украине

В правительстве Германии предложили поднять подоходный налог ради помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Германии предложили поднять подоходный налог ради помощи Украине. Об этом заявила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер, ее слова приводит ТАСС.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — заявила чиновница.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал выделять деньги Киеву из регулярного бюджета, пока это требуется. По его словам, власти будут согласовывать поддержку Украины из регулярного бюджета, как это запланировано. Текущие планы включают восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету напрямую или через Европейский союз и более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии.

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Канцлер Германии также предположил вероятное сокращение международной помощи Украине, включая военную. По его словам, президент России Владимир Путин «настроен поставить Украину на колени» — и ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться.

Как заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, Германия может урезать предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов. Окончательно утвердить бюджет планируют в феврале. При этом кабмин Германии готов прибегать к особым мерам, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.

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      Вячеслав Агапов
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