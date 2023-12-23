Диетолог оценила правило «30-30-30» для похудения

Диетолог Тара Шмидт положительно оценила правило «30-30-30» для похудения

Диетолог Тара Шмидт прокомментировала правило «30-30-30» для похудения. Ее слова приводит TODAY.com.

Правило «30-30-30» — это метод похудения, который предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем 30 минут упражнений низкой интенсивности. Такой утренний распорядок стал популярен в TikTok.

Шмидт положительно оценила такой подход, однако подчеркнула, что все зависит от начального уровня. «Если вы не делаете никаких упражнений и теперь выполняете 30 минут в день тренировок низкой интенсивности, это лучше, чем ничего», — добавил физиолог Джейсон Маховски.

Ранее тренер Ксения Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки», — заявила она.