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15:05, 23 декабря 2023Спорт

Гретцки назвал больше всего похожего на него игрока НХЛ

Экс-хоккеист Гретцки заявил, что игрок «Девилс» Хьюз больше всего похож на него

Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки назвал игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), больше всего похожего на него. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на BR Open Ice.

Гретцки заявил, что больше всего похож на него нападающий «Нью-Джерси Девилс» Джек Хьюз. «В том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — объяснил экс-игрок НХЛ.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Хьюз провел 26 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. «Девилс» занимают шестое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.

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