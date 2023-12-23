Гретцки назвал больше всего похожего на него игрока НХЛ

Экс-хоккеист Гретцки заявил, что игрок «Девилс» Хьюз больше всего похож на него

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки назвал игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), больше всего похожего на него. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на BR Open Ice.

Гретцки заявил, что больше всего похож на него нападающий «Нью-Джерси Девилс» Джек Хьюз. «В том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — объяснил экс-игрок НХЛ.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Хьюз провел 26 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. «Девилс» занимают шестое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.