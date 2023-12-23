Командир ВСУ предрек переговоры России и Украины

Командир ВСУ Самовар заявил, что конфликт РФ и Украины закончится переговорами

Конфликт России и Украины должен закончиться за столом переговоров, как и любой конфликт в мире. Такой исход событий предрек начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар, чьи слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — высказался украинский командир. Он добавил, что у Украины нет столько финансовых и мобилизационных ресурсов как у России.

Также он заявил, что украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации.

Ранее газета Washington Post заявила, что украинские военные пожаловались на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в беседе с изданием рассказал, что «ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированны... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации».