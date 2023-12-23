Коллеги обвиняемого в утечке документов Пентагона раскрыли подробности о нем

WP: у обвиняемого в утечке документов Пентагона Тейшейры «маргинальное мышление»

У американского военного Джека Тейшейры, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона, «маргинальное мышление». Такую подробность о нем раскрыл один из коллег, пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Следователи, которые беседовали с коллегами Тейшейры, (...) выяснили, что его комментарии беспокоили одного летчика и побудили его предупредить командира о том, что 22-летний Тейшейра "демонстрирует маргинальное мышление"», — говорится в материале.

Также коллеги опасались, что обвиняемый мог устроить стрельбу после того, как его попросили прекратить читать секретные документы. Состояние Тейшейры после того, как ему сделали замечание насчет документов, один из знакомых описал как подавленное.

«Тейшейра часто рассказывал о своей любви к огнестрельному оружию на работе и говорил, что хотел бы приобрести больше оружия, в том числе пулеметы, глушители и взрывчатые вещества», — добавили авторы статьи.

Агенты ФБР арестовали Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона, в апреле. По версии обвинения, военный передавал и распространял в соцсетях информацию о предоставлении вооружения Киеву, путях его передачи и способах его использования. Также он раскрыл содержание правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной, который содержал разведданные США.