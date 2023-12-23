Россиян предупредили о популярном способе обмана перед Новым годом

IT-эксперт Избаенков: мошенники перед Новым годом рассылают письма о доставке

Самым популярным способом обмана в преддверии Нового года является рассылка фальшивых писем о доставке. Об этом предупредил россиян директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков, его слова передает РИА Новости.

IT-эксперт рассказал, что мошенники перед новогодними праздниками отправляют пользователям письма якобы от служб доставки. Жертвам предлагают либо отправить данные банковской карты или другую личную информацию, либо перейти по ссылке или открыть вложение. В подобном письме, как отметил Избаенков, человека могут пугать, что посылку вернут обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия.

Специалист посоветовал россиянам всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Он объяснил, что мошенники часто используют адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными, но на самом деле содержат опечатки. Если появляются подозрения, что письмо фальшивое, то нужно связаться со службой поддержки доставки, добавил Избаенков.

Ранее глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о новой схеме обмана в сети. По его словам, мошенники от лица ФСБ начали присылать сотрудникам российских компаний письма, в которых утверждается о якобы утечке персональных данных их клиентов.