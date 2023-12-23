На Украине заявили о радости Зеленского от катастрофы в Киеве

Экс-советник Соскин: Зеленский рад обострению техногенной катастрофы в Киеве

В Киеве обостряется техногенная катастрофа, логистическая инфраструктура разрушается, а Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский радуется тому, что прошел уже «целый месяц» зимы, а энергетика «выдержала». Соскин счел такую радость наивной, поскольку с каждым днем ситуация с энергетикой Украины ухудшается. Такая позиция Зеленского, по мнению эксперта, говорит о том, что он живет уже «днями», не говоря населению о перспективах нескольких месяцев.

«Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа», — резюмировал Соскин.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко назвал закрытие ряда станций метро в Киеве беспрецедентной катастрофой, которая сигнализирует о полном разрушении инфраструктуры города.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.