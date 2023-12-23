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13:47, 23 декабря 2023Мир

Премьер Словакии заявил о преимуществе России на переговорах с Украиной

Премьер Словакии Фицо: теперь Россия будет диктовать условия на переговорах

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Теперь Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью InfoVojna.

По его словам, ранее в мире были убеждены, что с помощью денег и оружия можно было уничтожить Россию, однако эта стратегия не сработала и теперь преимущество на ее стороне. Фицо подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска. Он также призвал европейские страны перестать отправлять Киеву оружие.

Премьер Словакии рассказал, что после начала конфликта было два шанса достичь мира, однако «один государственный деятель» и «авантюристы с Запада» не дали украинской стороне это сделать.

Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем, даже если туда будет направлено все оружие мира.

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      Илона Палей
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